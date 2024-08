Dove vedere Fiorentina-Puskas Akademia oggi in tv: stasera diretta anche gratis e in chiaro della partita di Conference League

Fiorentina vs Puskas FC Academy

La Fiorentina affronta gli ungheresi del Puskas Akademia nell'andata dei playoff di Conference League: la partita si potrà vedere anche gratuitamente.

Reduce dal pareggio strappato a Parma nella gara d'esordio della Serie A, la Fiorentina inizia il proprio cammino europeo: il primo avversario dei viola è il Puskas Akademia, formazione ungherese attualmente prima in campionato e il cui nome deriva dal più grande calciatore della storia magiara.

Si tratta dell'andata degli spareggi della Conference League 2024/2025, il cosiddetto playoff. In pratica, l'ultimo turno che porta al girone finale: chi vince accede al maxiraggruppamento, che debutterà in questa stagione sullo stile di Champions League ed Europa League, e chi perde deve salutare in anticipo la competizione.

Da quest'anno la Conference League è un'esclusiva Sky, che trasmetterà tutte le partite o singolarmente o attraverso una Diretta Gol: l'emittente satellitare ha mantenuto i diritti diversamente da DAZN, che li aveva detenuti nell'ultimo triennio in co-esclusiva.

Non solo: Fiorentina-Puskas Akademia si potrà vedere anche gratis e in chiaro, dunque senza bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento. Di seguito tutte le informazioni in questo senso.