Dove vedere Empoli-Inter oggi in tv: come guardare anche in streaming il match di Serie A

Empoli vs Inter

Inter di scena oggi a Empoli nel turno infrasettimanale di Serie A: come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

Il blitz del Napoli in quel di San Siro contro il Milan ha messo ulteriore pressione all'Inter, chiamata a uscire dal 'Carlo Castellani-Computer Gross Arena' di Empoli con il bottino pieno in tasca.

I campioni d'Italia hanno ora sette punti di svantaggio dall'armata guidata da Antonio Conte: distacco maturato anche a causa del clamoroso 4-4 subìto in rimonta dalla Juventus nel turno precedente.

Ma come guardare Empoli-Inter oggi? Di seguito tutte le info per seguire al meglio la sfida in diretta tv e streaming.