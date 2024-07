Dove vedere Cagliari-Catanzaro in diretta tv gratis e streaming: come fare per assistere all'amichevole

Dopo il Como, il Cagliari sfida il Catanzaro in amichevole in preparazione alla Serie A 2024/25: le formazione e dove vederla in tv e streaming.

Nuovo appuntamento in amichevole per Cagliari e Catanzaro. Le due formazioni si sfidano a Saint-Vincent in un test in vista della prossima stagione, ai nastri di partenza. La formazione sarda è reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Como di Cesc Fabregas, il primo dei tre test che si chiuderà con l’amichevole contro il Modena. Terza gara amichevole per il Catanzaro di Fabio Caserta, al primo test probante dopo il Vallorco e il Chisola, compagine di Serie D. La squadra calabrese sfiderà successivamente il 3 agosto la Juventus Next Gen, ad una settimana dal debutto ufficiale contro l’Empoli in Coppa Italia. L'articolo prosegue qui sotto