Dove vedere Berrettini-Draper in tv domenica 16 giugno: orario, canale e diretta streaming della finale dell'ATP di Stoccarda

Matteo Berrettini in finale dell'ATP 250 su erba di Stoccarda contro l'inglese Draper: quando si gioca la partita e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Riflettori del tennis puntati sull'ATP 250 di Stoccarda, dove il nostro Matteo Berrettini si gioca la vittoria nella finale contro Jack Draper.

L'atleta romano, protagonista di uno splendido cammino nel torneo su erba in corso in Germania, affronterà il 22enne inglese dopo aver sconfitto in semifinale il connazionale Lorenzo Musetti con un 6-4 6-0. Per Draper, invece, 'pass' staccato grazie al successo contro lo statunitense Brandon Nakashima (6-3/6-3).

Di seguito, tutte le info su come vedere la finale di Stoccarda Berrettini-Draper: data, orario, canale tv e diretta streaming della partita di tennis.