Dove vedere le amichevoli estive del Cagliari in diretta tv gratis e streaming: Youtube, Sky o Videolina? Tutte le info su Como, Catanzaro e Modena di luglio e agosto 2024

Tra luglio e agosto 2024 il Cagliari di Nicola scende in campo per tre amichevoli estive: rossoblù di scena contro Como, Catanzaro e Modena.

Salutato il Sir eroe Claudio Ranieri, nonchè Nandez e Dossena tra gli altri, per un nuovo Cagliari è ora di iniziare la preparazione verso il campionato di Serie A 2024/2025. Con Nicola allenatore e acquisti come Zortea, Adopo e Luperto, la squadra rossoblù scende in campo per tre amichevoli estive pre-torneo di massima serie.

In particolare il Cagliari, in attesa di esordire contro la Roma nel weekend post Ferragosto, affronta in successione il neopromosso Como, ormai stabile avversaria degli ultimi anni, il Catanzaro reduce dai playoff di Serie B e infine il Modena, anch'esso attualmente in seconda serie.

Grande attesa nell'Isola, e non, per vedere all'opera il Cagliari di Nicola e i nuovi arrivati, così da prendere nuovamente contatto con la squadra rossoblù in vista delle prime gare ufficiali tra Coppa Italia e Serie A nel mese di agosto.