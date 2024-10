Dove vedere Alcaraz a Shanghai in tv oggi: diretta anche gratis? Orario dell'ATP e streaming in abbonamento del match contro Wu

Alcaraz affronta Wu ai sedicesimi dell'ATP di Shanghai in Cina: dove vedere il match in diretta tv e streaming.

Fresco di successo a Pechino in una finale bellissima contro Jannik Sinner, per Carlos Alcaraz non c'è proprio il tempo di fermarsi a riposare: spagnolo di scena al torneo ATP Masters 1000 di Shanghai, sempre in Cina.

Dopo aver avuto la meglio sul cinese Shang per due set a zero nel secondo turno, per Alcaraz si profila la sfida a un altro idolo di casa: Wu Yibing.

Scopriamo dove è possibile assistere in diretta tv e streaming alla sfida tra Carlos Alcaraz e Wu Yibing, valida per il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Shanghai.