Dove vedere Albania-Ucraina in tv oggi gratis: diretta della Nations League stasera anche in streaming

Parte l'avventura dell'Albania nella Nations League 2024/2025: dove vedere la partita contro l'Ucraina di stasera in tv e streaming.

L'Europeo 2024 non è stato certo un successo, ma l'aver ottenuto il pass per il torneo è stato comunque un grandissimo e storico risultato. Ora l'Albania comincia il proprio viaggio nella nuova edizione di Nations League, con il sogno di guadagnare ancor più sicurezza e diventare una squadra ostica per tutte in giro per il continente.

L'Albania affronta l'Ucraina nella prima partita della Lega B, decisa non solo ad ottenere la promozione nella A al termine di questa nuova Nations League, ma anche a concludere il torneo in una posizione d'elite per avere una possibilità in più in vista del Mondiale 2026.

Le migliori squadre della Nations League non qualificate ai Mondiali direttamente, infatti, potranno giocare i playoff per la Coppa del Mondo, alla quale l'Albania non ha mai partecipato.