Dove va Szczesny e a chi può servire in Serie A: dal Napoli al Monza, le possibili destinazioni

L'addio del polacco alla Juventus apre nuovi scenari sul suo futuro: dall'Italia all'Arabia Saudita, le sue possibili destinazioni.

Si sapeva da settimane che il futuro di Wojciech Szczesny sarebbe stato lontano dalla Juventus. E martedì pomeriggio, alla fine, la telenovela si è chiusa: il polacco e il club bianconero hanno trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto, con un anno d'anticipo sulla sua effettiva scadenza.

Ciò significa un paio di cose. Che la Juventus si libererà di un elemento divenuto improvvisamente ingombrante, specialmente dopo l'arrivo dal Monza di Michele Di Gregorio. E che Szczesny si prepara a diventare uno svincolato di lusso, di quelli che non costano un euro di cartellino e che, dunque, attraggono le pretendenti come una calamita.

La Juventus non lo ha lasciato andare per scarsa qualità, evidentemente, nonostante la storia secondo cui Thiago Motta preferirebbe un portiere più bravo di lui con i piedi (Di Gregorio, appunto). Pesa l'ingaggio, pesa il contratto quasi in scadenza. Pesa la voglia di tagliare i costi e ringiovanire la rosa.

E così, inevitabile, ecco la domanda successiva. O meglio, le domande. Dove andrà a giocare Szczesny a parametro zero? E a chi potrebbe servire in Serie A?