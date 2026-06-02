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Dove si giocheranno i Mondiali 2030? Sei paesi per le 104 partite del prossimo torneo

Coppa del Mondo

A quattro anni di distanza dalla Coppa del Mondo 2026, la FIFA organizzerà il nuovo torneo in tre continenti in occasione del centenario della competizione.

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Il Mondiale 2026 è arrivato, ma già si pensa alla prossima edizione. Se il torneo di quest'anno in Messico, Canada e Stati Uniti è il primo allargato, a 48 squadre, quello del 2030 sarà quello con più nazioni ospitanti in virtù del centenario.

La Coppa del Mondo, infatti, è nata proprio nel 1930 e si appresta a vivere la 24esima edizione tra il Sudamerica, l'Europa e l'Africa, con ben tre continenti in cui vivere il torneo, seppur in maniera 'diversa'.

In Sudamerica, infatti, il Mondiale 2030 verrà disputato limitatamente, mentre la maggior parte dei match verrà disputato in Africa e soprattutto in Europa, sempre tra giugno e luglio.

  • IL MONDIALE IN SUDAMERICA

    L'Argentina, l'Uruguay e il Paraguay ospiteranno tre partite, in quel di Buenos Aires, Montevideo e Asuncion.

    Il Mondiale sudamericano vedrà dunque appena tre match, prima di spostarsi in Europa e Nordafrica per il resto del torneo.

    L'Uruguay ospita il Mondiale, seppur per una sola partita, proprio un secolo dopo la competizione del 1930 vinto davanti ai propri tifosi.

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  • IL MONDIALE IN AFRICA

    Per la prima volta nella storia il Marocco ospiterà il Mondiale, dopo aver presentato diverse candidature nel corso degli ultimi anni.

    Saranno sei le città marocchine in cui verrà giocata la Coppa del Mondo 2030, in particolare Agadir, Casablanca, Fez, Marrakech, Tangeri e Rabat.

    Solamente nei prossimi anni verrà svelato quali gare saranno disputate in Marocco e in quali specifiche fasi.

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  • IL MONDIALE IN EUROPA

    Uruguay, Paraguay e Argentina ospiteranno una partita a testa, mentre il Marocco avrà una larga fetta del Mondiale nelle proprie città.

    Portogallo e Spagna saranno le altre nazioni in cui verrà disputata la maggior parte della Coppa del Mondo, specialmente nella seconda: in terra lusitana, infatti, le città saranno solamente Porto e Lisbona.

    In Spagna, invece, il Mondiale verrà giocato a Barcellona e Madrid, ovviamente, ma anche a Bilbao, Las Palmas, San Sebastian, Siviglia, Valencia, Vigo e Saragozza.