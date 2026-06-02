Dove si giocheranno i Mondiali 2030? Sei paesi per le 104 partite del prossimo torneo

Il Mondiale 2026 è arrivato, ma già si pensa alla prossima edizione. Se il torneo di quest'anno in Messico, Canada e Stati Uniti è il primo allargato, a 48 squadre, quello del 2030 sarà quello con più nazioni ospitanti in virtù del centenario.

La Coppa del Mondo, infatti, è nata proprio nel 1930 e si appresta a vivere la 24esima edizione tra il Sudamerica, l'Europa e l'Africa, con ben tre continenti in cui vivere il torneo, seppur in maniera 'diversa'.

In Sudamerica, infatti, il Mondiale 2030 verrà disputato limitatamente, mentre la maggior parte dei match verrà disputato in Africa e soprattutto in Europa, sempre tra giugno e luglio.