Dove si gioca Bologna-Milan: al Dall'Ara, a porte chiuse, a Empoli o a Como? Tutte le info sulla partita dei dubbi e delle polemiche

Il maltempo in Emilia-Romagna ha causato ingenti danni, ma anche problemi per diverse attività: Bologna-Milan è l'interrogativo di questi giorni.

Il maltempo di questi giorni, ancora una volta ha causato l'esondazione di fiumi e torrenti, provocando ingenti danni in Emilia-Romagna. La regione, colpita per l'ennesima volta da una catastrofe che ha spezzato vite e famiglie, prova a ripartire ancora una volta.

In questo contesto, in teoria, si gioca Bologna-Milan, partita del nono turno di Serie A alle ore 18:00 di sabato 26 ottobre. In teoria, ovviamente, considerando i problemi di viabilità, il contesto e la spinta del governo del calcio per far giocare comunque la partita.

Ma dove?