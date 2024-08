Dove può arrivare la Fiorentina di Palladino? Da Kean e Colpani a Gudmundsson, talento per l'assalto all'Europa

Estate di grandi cambiamenti in casa viola: l'assalto a Gudmundsson e Tessmann e la possibile permanenza di Nico Gonzalez per alzare l'asticella.

L’assalto ad Albert Gudmundsson è ufficialmente partito. Dopo i tentativi a gennaio, andati a vuoto nonostante cifre importanti messe sul piatto, la Fiorentina non molla e ci riprova per l’islandese del Genoa, rivelazione delle ultime due stagioni del Grifone.

Dopo aver chiuso i colpi Kean, Pongracic e Colpani, la società di Commisso è pronta a piazzare un altro colpo importante in entrata in quella che si sta rivelando un’estate di rivoluzione tecnica, con l’arrivo in panchina di Raffaele Palladino e con un gran viavai tra acquisti e cessioni.

L’obiettivo dei viola è quello di proseguire la crescita e provare a riscattare le delusioni delle tre finali perse in due anni tra Conference League e Coppa Italia.

Il presidente Commisso sta dimostrando la volontà della società di crescere con investimenti importanti sul mercato per regalare al nuovo allenatore Palladino una squadra competitiva, in grado di lottare su tutti i fronti.

Ma qual è il vero obiettivo della Fiorentina nella stagione alle porte?