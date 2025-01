Dove giocherebbe Rashford nel Milan di Conceicao: ruolo e caratteristiche

Il Milan continua a pensare all'attaccante inglese del Manchester United: ma dove andrebbe ad inserirsi nell'impianto di gioco di Conceicao?

Fresco vincitore della Supercoppa italiana, il Milan vuole sfruttare l'onda lunga dell'entusiasmo per provare a risalire in campionato, dove i rossoneri occupano attualmente l'ottava posizione in classifica, seppur con una partita in meno rispetto alla concorrenza.

Un aiuto, in tal senso, potrebbe arrivare dal mercato che potrebbe portare a Milanello volti nuovi e forze fresche. L'ultima grande suggestione è quella che porta a Marcus Rashford, con l'attaccante del Manchester United che ha di fatto rotto con il tecnico Ruben Amorim e potrebbe dunque lasciare i Red Devils già in questa sessione.

La soluzione Milan è un'opzione che intriga e tra le parti ci sarebbe già stato un incontro per studiare i margini di una potenziale trattativa. Ma nel caso l'affare si concretizzasse dove giocherebbe Rashford con Conceicao?