Dove giocherà Nico Williams? La clausola rescissoria fa gola alle grandi, l'Athletic Bilbao trema

L'esterno della Spagna è il grande protagonista degli Europei 2024: da settimane si è infiammato il mercato per Nico Williams.

Nico Williams è il trascinatore della Spagna a Euro 2024. Rapido, tecnico, giovane, l'esterno della Roja e dell'Athletic Bilbao difficilmente proseguirà la sua carriera nei Paesi Baschi al termine dell'attuale sessione di calciomercato.

Le devastanti prestazioni in Germania hanno portato diversi grandi club a puntare su di lui, sia in Premier League che nella Liga, passando per la Bundesliga. Ad attirare le big è soprattutto la clausola rescissoria di Nico Williams, decisamente accessibile per le squadre più ricche del continente.

Classe 2002, fratello di Inaki Williams, Nico ha giocato per il Baskonia e la seconda squadra del Bilbao prima di approdare nel team principale e mettersi in mostra sin dai 19 anni di età: ora il mondo intero si è accorto di lui.