Dove giocherà Lewandowski? Il Milan e la Serie A sempre più lontani, opzione MLS per l'attaccante del Barcellona?

Che fosse una bella suggestione non ci sono dubbi: Robert Lewandowski in Serie A. Un po' la chiusura del cerchio, se si considera la storia del polacco, il famoso intreccio con il Genoa di Enrico Preziosi e tutto il resto. Non dovrebbe accadere, però.

Non dovrebbe, perché poi le vie del mercato, com'è noto, sono infinite almeno quante quelle della vita (e di altro, come si dice): ma dopo aver visto il Milan chiudere per l'arrivo di Gonçalo Ramos le possibilità di vedere l'attaccante del Barcellona in rossonero sono diminuite sensibilmente.

Che, poi, "chiudere" è anche in questo caso eccessivo: si chiude quando c'è la firma. Per ora, diciamo, che Gonçalo Ramos è molto vicino alla squadra che verrà allenata da Ruben Amorim. E allora dove andrà Robert Lewandowski?