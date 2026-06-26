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Lewandowski BarcelonaGetty
Antonio Torrisi

Dove giocherà Lewandowski? Il Milan e la Serie A sempre più lontani, opzione MLS per l'attaccante del Barcellona?

Calciomercato
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Chicago Fire FC

Il Milan prende Gonçalo Ramos e chiude la pista per l'attaccante polacco: quale sarà il suo futuro adesso?

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Che fosse una bella suggestione non ci sono dubbi: Robert Lewandowski in Serie A. Un po' la chiusura del cerchio, se si considera la storia del polacco, il famoso intreccio con il Genoa di Enrico Preziosi e tutto il resto. Non dovrebbe accadere, però.

Non dovrebbe, perché poi le vie del mercato, com'è noto, sono infinite almeno quante quelle della vita (e di altro, come si dice): ma dopo aver visto il Milan chiudere per l'arrivo di Gonçalo Ramos le possibilità di vedere l'attaccante del Barcellona in rossonero sono diminuite sensibilmente.

Che, poi, "chiudere" è anche in questo caso eccessivo: si chiude quando c'è la firma. Per ora, diciamo, che Gonçalo Ramos è molto vicino alla squadra che verrà allenata da Ruben Amorim. E allora dove andrà Robert Lewandowski?

  • NIENTE MILAN PER LEWANDOWSKI?

    Finché non c'è la firma, chiaramente, si può discutere di un affare in chiusura: poco più. Il fatto è che comunque Gonçalo Ramos è "quasi" un giocatore del Milan e questo esclude, salvo scenari clamorosi (e praticamente impossibili), il suo arrivo al Milan.

    I rossoneri hanno deciso di puntare sull'attaccante portoghese, accordandosi con il PSG per un trasferimento per 65 milioni di euro più bonus.

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  • DOVE VA LEWANDOWSKI: RIMANE AL BARCELLONA?

    Ma Lewandowski, quindi, può rimanere al Barcellona? No: il suo contratto con i blaugrana scade il 30 giugno del 2026 e l'attaccante polacco ha già salutato tutti, tifosi compresi.

    La sua esperienza in Spagna si chiude con 120 goal in 193 presenze, tra tutte le competizioni, dal 2022, anno del suo arrivo.

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  • DOVE VA LEWANDOWSKI: GIOCHERÀ IN MLS?

    Una delle possibilità più concrete è quella che vede Robert Lewandowski trasferirsi in MLS.

    Già da diverse settimane il suo nome è stato accostato con insistenza al Chicago Fire: gli statunitensi si sono fatti avanti e avrebbero offerto un contratto di due anni con opzione per il terzo, che arriverebbe a giocare fino a 40 anni negli States.

    Si allontana, dunque, la Serie A: Lewandowski, prima accostato alla Juventus e poi al Milan, lascerà l'Europa.