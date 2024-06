Dove giocherà Hummels nel 2024/25? Le ultime sul mercato e il futuro del difensore tedesco

Mats Hummels si libererà a parametro zero ponendo fine alla sua avventura al Borussia Dortmund: dove potrebbe giocare nella prossima stagione.

Ha già compiuto 35 anni e non è tra i protagonisti di Euro 2024, Mats Hummels resta tuttavia uno dei centrali più affidabili dell’intero panorama calcistico europeo.

Giocatore dotato di grandissima esperienza, ottima tecnica e di un senso della posizione eccezionale, è uno di quei giocatori che può far comodo a qualsiasi squadra e, come se non bastasse, a renderlo molto appetibile c’è anche un altro fattore: può essere messo sotto contratto da parametro zero.

Ma dove giocherà Mats Hummels nella prossima stagione?