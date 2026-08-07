Una maglia che vuole sottolineare lealtà, tradizione e dovere attraverso la virtù romana della Pietas. Non è solo un capo d'abbigliamento, ma lo spirito che anima la squadra giallorossa in ogni partita, riflettendo la sua connessione ai tifosi, la sua tradizione e il senso di responsabilità di indossare la maglia con orgoglio.
Dove acquistare la nuova seconda maglia della Roma 2026/27 online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit away
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LA VIRTÙ DELLA PIETAS A ISPIRARE IL NUOVO KIT
adidas e AS Roma hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27, una divisa ispirata alla Pietas, la virtù romana che rappresenta lealtà, devozione e senso del dovere. Il nuovo kit vuole celebrare il legame tra il Club, i suoi tifosi e la storia giallorossa, trasformando questi valori in un design che unisce tradizione e identità.
La maglia presenta una base bianco caldo attraversata da una fascia giallorossa sul petto, al cui centro trova spazio uno storico stemma utilizzato tra il 1938 e il 1947. A completare il richiamo al passato ci sono il logo adidas Trefoil in rosso e la scritta "ROMA CHIAMÒ" sul retro del colletto, un riferimento all'inno di Campo Testaccio e al profondo legame tra la squadra e la sua tifoseria.
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TRA STORIA E INNOVAZIONE
Pensata per garantire prestazioni elevate, la nuova Away è realizzata con tessuti leggeri e integra la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, studiata per favorire traspirazione, comfort e libertà di movimento. Un kit che unisce richiami storici e materiali moderni, mantenendo viva l'identità della Roma anche attraverso i dettagli della sua nuova divisa.
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DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA ROMA
Il nuovo kit Away 2026/27 dell’AS Roma sarà disponibile dal 6 agosto 2026 presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it
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