adidas e AS Roma hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27, una divisa ispirata alla Pietas, la virtù romana che rappresenta lealtà, devozione e senso del dovere. Il nuovo kit vuole celebrare il legame tra il Club, i suoi tifosi e la storia giallorossa, trasformando questi valori in un design che unisce tradizione e identità.

La maglia presenta una base bianco caldo attraversata da una fascia giallorossa sul petto, al cui centro trova spazio uno storico stemma utilizzato tra il 1938 e il 1947. A completare il richiamo al passato ci sono il logo adidas Trefoil in rosso e la scritta "ROMA CHIAMÒ" sul retro del colletto, un riferimento all'inno di Campo Testaccio e al profondo legame tra la squadra e la sua tifoseria.