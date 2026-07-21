Dove acquistare la nuova seconda maglia della Juventus online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit away 2026/27

La nuova Away è realizzata con un tessuto leggero caratterizzato dal motivo zebrato integrato nella trama e incorpora la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, pensata per favorire traspirazione e comfort durante il gioco. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli rosa coordinati, in una divisa che unisce tradizione, innovazione e un omaggio alle origini del Club.





Adidas



