La nuova maglia Away reinterpreta l'originale identità rosa della Juventus, fondendo il colore della tradizione con un moderno design ispirato alla zebra. Il pattern zebrato tono su tono e gli audaci dettagli neri esprimono con decisione il DNA del Club.
Dove acquistare la nuova seconda maglia della Juventus online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit away 2026/27
IL RITORNO ALLE ORIGINI
adidas e Juventus hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27, che riporta in primo piano il rosa, il primo colore indossato dal Club prima dell'iconico bianconero. La base rosa tenue è arricchita da un pattern tono su tono ispirato alla zebra, simbolo della Juventus, mentre dettagli neri su colletto, polsini e tre strisce adidas creano un forte contrasto. Completa il design il ritorno del logo adidas Trefoil, scelto per richiamare lo stile heritage della divisa.
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TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
La nuova Away è realizzata con un tessuto leggero caratterizzato dal motivo zebrato integrato nella trama e incorpora la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, pensata per favorire traspirazione e comfort durante il gioco. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli rosa coordinati, in una divisa che unisce tradizione, innovazione e un omaggio alle origini del Club.
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DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA JUVENTUS
La nuova maglia Away della Juventus sarà disponibile a partire dal 21 luglio nei Juventus Store e su adidas online e in negozi selezionati.
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