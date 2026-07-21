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Juventus away kit 2026/27Adidas
Simone Giromini

Dove acquistare la nuova seconda maglia della Juventus online e nei negozi: prezzo e caratteristiche del kit away 2026/27

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Juventus

La Juventus ha presentato la nuova maglia away per la stagione 2026/2027, un design che riconnette il Club alle sue origini, reinterpretando l'iconica colorazione rosa attraverso una lente moderna.

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La nuova maglia Away reinterpreta l'originale identità rosa della Juventus, fondendo il colore della tradizione con un moderno design ispirato alla zebra. Il pattern zebrato tono su tono e gli audaci dettagli neri esprimono con decisione il DNA del Club.


  • IL RITORNO ALLE ORIGINI

    adidas e Juventus hanno presentato la nuova maglia Away per la stagione 2026/27, che riporta in primo piano il rosa, il primo colore indossato dal Club prima dell'iconico bianconero. La base rosa tenue è arricchita da un pattern tono su tono ispirato alla zebra, simbolo della Juventus, mentre dettagli neri su colletto, polsini e tre strisce adidas creano un forte contrasto. Completa il design il ritorno del logo adidas Trefoil, scelto per richiamare lo stile heritage della divisa.


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  • TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

    La nuova Away è realizzata con un tessuto leggero caratterizzato dal motivo zebrato integrato nella trama e incorpora la tecnologia CLIMACOOL+ di adidas, pensata per favorire traspirazione e comfort durante il gioco. Il kit è completato da pantaloncini e calzettoni neri con dettagli rosa coordinati, in una divisa che unisce tradizione, innovazione e un omaggio alle origini del Club.


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  • DOVE ACQUISTARE LA NUOVA MAGLIA DELLA JUVENTUS

    La nuova maglia Away della Juventus sarà disponibile a partire dal 21 luglio nei Juventus Store e su adidas online e in negozi selezionati.

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