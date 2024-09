Rebus attacco per la Roma, dalle condizioni di Dovbyk alla coppia argentina composta da Dybala e Soulé: le ultime verso Genova.

La Roma riparte dalla trasferta contro il Genoa per dare continuità al pareggio all'Allianz Stadium con la Juventus.

Ma come ci arrivano i giallorossi? Sicuramente con dei dubbi in attacco, dettati soprattutto dalle condizioni fisiche di Artem Dovbyk, che ha recuperato dall'infortunio ma potrebbe non scendere in campo dal primo minuto.

Ecco allora che De Rossi pensa e valuta le altre opzioni in caso di panchina per il centravanti ucraino. Dybala, Soulé e il cambio modulo, come può cambiare la Roma.