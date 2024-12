Dovbyk emblema di una Roma spuntata: senza goal da oltre un mese

La stagione horror della Roma si traduce nelle difficoltà realizzative di Artem Dovbyk: l'ucraino non va a segno dal 3 novembre.

Crisi di risultati, ma anche di gioco.

La stagione fin qui da incubo della Roma include inevitabilmente un Artem Dovbyk in difficoltà, lui che in estate è arrivato in pompa magna per garantire goal e ambizione alla Lupa ed invece si ritrova inghiottito nel buco nero in cui sono caduti i giallorossi.

L'ucraino - bisogna sottolinearlo, anche vittima di intoppi fisici - è a digiuno di reti da troppo tempo e ciò si traduce anche in un peso grande come un macigno nel dover trascinare la squadra di Ranieri verso una risalita obbligata, che al momento però non trova sfogo nel bomber arrivato dal Girona per 30 milioni.