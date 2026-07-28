Dov'è finito Simone Pafundi: nel 2022 Mancini lo faceva esordire nell'Italia a 16 anni

Ma voi vi ricordate quando Simone Pafundi veniva convocato da Roberto Mancini? Perché sì, è accaduto anche questo: il nuovo/vecchio ct azzurro a suo tempo ha preso in braccio anche lui dalla culla, non solo un altro baby come Nicolò Zaniolo.
Solo che le speranze di Mancini, e in fondo dell'Italia tutta, non si sono tramutate in realtà. Nel senso che Pafundi non è diventato quel che ci si augurava. O meglio, non ancora: del resto il trequartista mancino nato a Monfalcone ha appena 20 anni, mica è avviato sul viale del tramonto.
I tempi in cui Simone indossava la maglia azzurra dei grandi, però, sembrano ormai lontanissimi. E nulla, a giudicare dall'andamento recente della sua carriera, fa pensare che una nuova convocazione possa arrivare in un futuro non troppo lontano.
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