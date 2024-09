Douglas Luiz, Thuram, McKennie o Fagioli: chi gioca nel centrocampo della Juventus contro il Napoli

Thiago Motta sfoglia la margherita in vista del big match di sabato: chi sarà il partner di Locatelli nel centrocampo bianconero?

Messa da parte l'euforia per l'esordio vincente col PSV e per la perla di Kenan Yildiz, la Juventus torna a concentrarsi sul campionato: sabato arriva il Napoli, teorico big match Scudetto nonostante la Serie A abbia fin qui proposto appena quattro giornate.

Sarà l'occasione, per la nuova Juve di Thiago Motta, per provare a confermare quanto di buono fatto vedere in Europa. E per lasciarsi alle spalle lo 0-0 di Empoli, che a sua volta seguiva l'altro 0-0 contro la Roma.

Ma sarà anche l'occasione, forse, per capire qualcosa di più sulle reali gerarchie del centrocampo bianconero. Dove un rinato Manuel Locatelli è stato fin qui l'unico intoccabile, senza però che l'ex rossonero abbia ancora trovato un partner stabile e duraturo con cui condividere oneri e onori, costruzione e distruzione della manovra.

Khephren Thuram, Weston McKennie o Douglas Luiz: chi gioca titolare Juventus-Napoli?