Dorgu gioca contro il Parma? La situazione dopo l'accordo tra il Lecce e il Manchester United

Il mancino diventerà a breve un nuovo giocatore dei Red Devils: sarà in campo nell'anticipo di questa sera contro il Parma?

Niente Napoli, niente Juventus, niente Milan: a vincere la corsa per arrivare al richiestissimo Patrick Dorgu, alla fine, è stato il Manchester United, che ha deciso di riaprire i cordoni della borsa per portare il mancino del Lecce in Premier League.

Dopo i vari Onana, Hojlund e Zirkzee, i Red Devils pescano dunque nuovamente in Serie A. E ora si preparano a perfezionare l'accordo già trovato con i salentini, a cui andranno 30 milioni di euro più altri 7,5 di bonus: non mancano che le visite mediche, la firma e l'ufficialità per rendere il tutto formale e definitivo.

Intanto, però, il Lecce questa sera scende in campo: la squadra di Marco Giampaolo giocherà al Tardini contro il Parma nell'anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Uno scontro diretto da brividi: entrambe le squadre sono terzultime e in piena lotta per non retrocedere.

Dorgu ci sarà, nonostante il suo passaggio al Manchester United sia praticamente fatto? La situazione.