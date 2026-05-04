Donnarumma è il portiere più ammonito d'Europa. E dopo l'ultimo giallo si è inginocchiato

Il Manchester City ha pareggiato per 3-3 in quel di Liverpool, contro l'Everton. Una partita scoppiettante, in cui gli ospiti di Guardiola hanno ottenuto il goal finale al 97', riuscendo a rientrare un minimo in lotta per la Premier. Nonostante l'Arsenal risulti ora ampiamente favorito visto il +4 seppur con una partita in più, la squadra di Guardiola ha evitato la disfatta che avrebbe probabilmente significato addio al titolo.
Nella partita contro l'Everton il Manchester City ha sofferto come non ci si aspettava, subendo tre goal e rischiando di subirne altri. Gigio Donnarumma, portiere titolare dei Citizens è stato tra i protagonisti del match, vista una parata sul momentaneo 0-1, ma anche per un episodio avvenuto dopo la rimonta dei padroni di casa completata al 73, con il 2-1 segnato da O'Brien.
In seguito alla rete dei padroni di casa, Donnarumma è andato dall'arbitro Oliver per chiedere un fallo in attacco in occasione del colpo di testa di O'Brien: giallo immediato. Un giallo che ha portato Donnarumma a inginocchiarsi al cospetto del direttore di gara, in un'immagine che ha fatto rapidamente il giro del mondo.