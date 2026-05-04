Donnarumma è il portiere più ammonito d'Europa. E dopo l'ultimo giallo si è inginocchiato

Dopo essere stato ammonito contro Arsenal, Bournemouth, Newcastle, Leeds, Brighton e ancora Leeds, Donnarumma ha rimediato un cartellino giallo anche nella sfida contro l'Everton, portando il totale a sette: nessuno tra i portieri europei, sia dei maggiori cinque campionati, sia allargando a migliori dieci, ha ricevuto così tanti cartellini.

Si avvicina a Donnarumma il predecessore al City, ovvero quell'Ederson attualmente a difesa della porta del Fenerbahce che ha incassato sei cartellini gialli. Gli stessi di Batalla, estremo difensore del Rayo Vallecano.

In Bundesliga i portieri più ammoniti hanno tre cartellini (Baumann ed Heuer Fernandes), mentre in Serie A Muric e Ravaglia ne hanno rimediato quattro.

In Ligue 1, infine, il più ammonito è Samba del Rennes, con cinque gialli.