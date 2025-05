Donnarumma contro l'Inter in finale di Champions: il ricordo dei derby e le voci sul futuro in nerazzurro

Donnarumma ha trascinato il PSG in Champions e adesso affronta l'Inter da ex milanista: e se il portiere tornasse a Milano?

Se il PSG domani scenderà in campo a Monaco per la finale di Champions League, il merito è anche di Gianluigi Donnarumma, che è stato protagonista assoluto in questa stagione, soprattutto nelle grandi notte europee.

Per il portiere italiano sarà una sfida particolare visto che affronterà di nuovo l'Inter dopo averci giocato contro già tante volte negli anni in Serie A, quando difendeva la porta del Milan.

Una sfida da derby per Donnarumma, che però non ha escluso nei mesi passati un ritorno proprio a Milano, ma non sponda rossonera. Da tempo infatti il classe 1999 è accostato all'Inter e le dichiarazioni del suo agente hanno alimentato le voci su questo possibile trasferimento che sarebbe per molti aspetti clamoroso.