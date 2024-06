Donnarumma e altri 10: in questa Italia non ci sono "intoccabili", sarebbe meglio puntare su chi sta bene

Spalletti è chiamato a scelte importanti in vista della sfida degli ottavi contro la Svizzera: il commissario tecnico punti su chi sta meglio.

Quando le emozioni sono talmente forti da rischiare di influenzare nel bene o nel male ogni valutazione, è sempre meglio prendersi qualche ora - se non qualche giorno - prima di provare a fare ordine tra i pensieri. L'insperato goal di Zaccagni ha fatto gioire un Paese intero facendo per qualche istante dimenticare la prestazione negativa degli Azzurri ma, così come non è giusto fare drammi a mente troppo calda, allo stesso modo l'accesso alla fase ad eliminazione diretta degli Europei non può liberare il campo dalle perplessità lasciate dalla Nazionale di Spalletti.