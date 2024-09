Djalò, Arthur e Kostic: il mercato della Juventus in uscita non è finito, dove possono ancora trasferirsi

Futuro incerto per Kostic, Arthur e Djalò: la Juventus vuole cederli, mercato ancora aperto in Turchia, Arabia e non solo.

Il mercato della Juventus non è ancora finito per quanto riguarda le uscite e il football director, Cristiano Giuntoli, continua a lavorare per cercare soluzioni agli ultimi "esuberi" rimasi in rosa.

Sono tre in particolare i bianconeri che sono rimasti a Torino ma sono fuori dal progetto, ovvero Tiago Djalò, Filip Kostic e Arthur.

In conferenza stampa Thiago Motta è stato molto chiaro con loro: "Il mercato in uscita è aperto". Nessun passo indietro quindi da parte del club che per il momento non ha intenzione di reintegrare i tre giocatori.

Ma quali sono ancora le destinazioni possibili per Djalò, Kostic ed Arthur? Ecco quali campionati sono ancora con il mercato aperto in entrata.