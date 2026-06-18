Tradizionalmente verdi, le divise 2026 dell’Arabia Saudita firmate adidas mixano simboli culturali e dettagli moderni, visibili in campo e in città. Ecco cosa sappiamo finora: date di lancio e prezzi per i tifosi che vogliono sostenere il Regno nel 2026.

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