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Saudi Arabia 2026 World Cup Home kitadidas
Angelica Daujotas

Divise dell'Arabia Saudita per i Mondiali 2026: casa, trasferta, date di lancio e prezzi

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Arabia Saudita
Coppa del Mondo

La nuova linea adidas dei Green Falcons dà il tono a una campagna nordamericana all’insegna dello stile.

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Tradizionalmente verdi, le divise 2026 dell’Arabia Saudita firmate adidas mixano simboli culturali e dettagli moderni, visibili in campo e in città. Ecco cosa sappiamo finora: date di lancio e prezzi per i tifosi che vogliono sostenere il Regno nel 2026.

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    Divisa casalinga dell'Arabia Saudita

    Presentata nel novembre 2025, la nuova divisa dell’Arabia Saudita per il 2026 resta verde scuro e aggiunge dettagli viola e dorati. Un motivo geometrico, ispirato all’arte saudita, corre sul tessuto.

    Secondo indiscrezioni, il colletto e i dettagli in verde, oro e viola la differenziano dalle edizioni precedenti, dando ai Falchi un’identità audace in vista dei Mondiali. La divisa è arrivata nei negozi a novembre 2025, permettendo ai tifosi di acquistarla in anticipo.

    Secondo i listini adidas, la versione standard costa circa 90 €/85 £, mentre le taglie autentiche e quelle per bambini possono variare.

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  • Divisa da trasferta dell'Arabia Saudita

    La maglia da trasferta dell’Arabia Saudita per i Mondiali 2026, già comparsa in anteprima, sarà presentata a marzo 2026 secondo il piano adidas.

    A base bianca, mostra dettagli in verde scuro e oro che la distinguono nettamente dalla home. Le bande adidas dorate e verdi corrono sulle spalle, mentre lo stemma saudita e il logo Trefoil, sempre in oro, le conferiscono un aspetto elegante.

    Il prezzo dovrebbe corrispondere a quello della home, circa 90 € / 85 £ per la versione standard.

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