DIRETTA: Verona-Napoli LIVE! Aggiornamenti, formazioni e dove vedere il ritorno di Conte in Serie A

Hellas Verona vs SSC Napoli

Il Napoli inizia la stagione del riscatto al Bentegodi, contro il nuovo Verona di Paolo Zanetti: gli aggiornamenti sulla sfida della prima giornata.

Il Napoli di Antonio Conte, in attesa di capire chi sarà il centravanti titolare per il resto della stagione, inizia il proprio percorso a Verona, dove nel 2023/2024 si è imposto per 3-1: di fronte c'è Hellas, da quest'anno affidato a Paolo Zanetti.

Obiettivi naturalmente diversi per le due squadre: il Verona vuole centrare l'ennesima salvezza nonostante le cessioni di Noslin e Cabal e l'acquisto delle solite scommesse dall'estero, mentre il Napoli ha la necessità di riscattarsi dopo una stagione tremenda.

Ecco dunque tutti gli aggiornamenti in diretta sulla sfida tra Verona e Napoli, una delle partite della prima giornata della nuova Serie A.