DIRETTA: Milan-Torino LIVE! Gli aggiornamenti sull'esordio in campionato dei rossoneri

Il Milan inaugura il suo campionato ospitando a San Siro il Torino di Vanoli: prima uscita ufficiale con Fonseca in panchina.

Parte dalla sfida casalinga di San Siro al cospetto del Torino la Serie A 2024/25 del Milan, chiamato a ridurre il gap con l'Inter per cercare di impensierire i cugini nell'ottica della lotta per lo Scudetto.

Primo impegno ufficiale sulla panchina rossonera per Paulo Fonseca, volto nuovo così come Paolo Vanoli, nominato in sostituzione di Ivan Juric dopo aver condotto il Venezia alla promozione in massima serie.

A differenza dei rossoneri, i granata hanno già disputato una gara ufficiale ai trentaduesimi di Coppa Italia: 2-0 rifilato al Cosenza e passaggio del turno in tasca.