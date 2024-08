DIRETTA: Juventus-Como LIVE! Gli aggiornamenti, le probabili formazioni, dove vederla

La nuova Juventus di Thiago Motta esordisce in campionato contro il neopromosso e ambizioso Como: gli aggiornamenti sul posticipo.

La nuova Juventus di Thiago Motta chiude la prima giornata di Serie A, iniziata sabato: i bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il neopromosso e ambizioso Como, con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle un precampionato zoppicante.

La Juve, infatti, non ha mai vinto in estate escludendo la sgambata contro la Next Gen: nelle amichevoli ha racimolato un pareggio e due sconfitte. Contro il Como, che si è rafforzato con i vari Belotti, Reina e Audero ma che non avrà a disposizione l'infortunato Varane, ecco il primo banco di prova ufficiale.

Di seguito tutti gli aggiornamenti e i momenti salienti della sfida tra la Juventus e il Como, ultima partita del primo turno di Serie A.