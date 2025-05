DIRETTA: Conference League, Betis-Chelsea LIVE! Formazioni, risultato e aggiornamenti della finale

Chelsea e Betis si sfidano per il trofeo, Maresca contro Manuel Pellegrini: tutti gli aggiornamenti sulla finale di Conference League.

La finale d'Europa League si è disputata una settimana fa mentre quella di Champions League tra Inter e PSG andrà in scena sabato 31 maggio. Adesso tutti i riflettori sono puntati sull'ultimo atto della Conference League, dove ad affrontarsi sono Betis e Chelsea.

La finale di disputa in Polonia, al Wroclaw Stadion di Breslavia e il calcio d'inizio è per le ore 21.

Il Chelsea, dopo aver conquistato la qualificazione in Champions League, proverà a completare l'ottima stagione alzando il trofeo da grande favorita della competizione fin dall'inizio.

Per il Betis invece non era così "scontato" arrivare fino in fondo e per farlo ha dovuto superare la Fiorentina in semifinale. Di seguito la diretta testuale della finale con il racconto dei momenti chiave.