Dimarco in panchina contro il Bayern Monaco: perché l'esterno dell'Inter non giocherà titolare, infortunio, precauzione o scelta tecnica?

Bayern Monaco vs Inter

A Monaco per i quarti di Champions l'Inter non avrà Dimarco dal primo minuto: i motivi dell'esclusione di Inzaghi.

A fare la gara di chi ha più assenti per Bayern Monaco-Inter, i tedeschi vincono senza dubbio ma anche i nerazzurri non sono certo al completo per affrontare una delle partite più importanti della stagione.

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di un titolare come Denzel Dumfries, fuori per infortunio, oltre all'indisponibilità di Taremi e Zielinski.

Nella formazione che scenderà in campo contro il Bayern Monaco questa sera all'Allianz Arena però non ci sarà neanche Federico Dimarco. Il tecnico aveva lasciato il dubbio alla vigilia ma l'esterno sarà in panchina.