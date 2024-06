Il terzino dell'Inter potrebbe saltare la sfida decisiva, Spalletti deve studiare una soluzione alternativa: tre opzioni.

L'allenamento di sabato ha regalato una pessima notizia a Luciano Spalletti.

Federico Dimarco, titolare ed in campo per 90' nelle prime due gare contro Albania e Spagna, infatti non si è allenato in gruppo.

Le condizioni del terzino andranno valutate in vista della decisiva sfida di lunedì sera contro la Croazia.

Ma nel caso in cui Dimarco non dovesse recuperare, chi potrebbe giocare al suo posto?