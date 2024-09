Dimarco gioca titolare il derby Inter-Milan? Gli ultimi aggiornamenti verso la sfida di domenica

Federico Dimarco è stato costretto a saltare la partita contro il Manchester City: cosa filtra in vista della stracittadina contro il Milan.

Per Federico Dimarco, notoriamente tifoso dell'Inter, il derby contro il Milan non è e non può mai essere una partita come le altre. Per questo l'infortunio degli scorsi giorni ha provocato una preoccupazione doppia anche nello stesso giocatore.

L'affaticamento muscolare rimediato dopo Monza-Inter ha costretto Dimarco a saltare la trasferta di Manchester, esordio nel girone unico della Champions League: la squadra di Simone Inzaghi se l'è comunque cavata bene anche senza di lui, strappando un importantissimo 0-0 contro il City.

Ma com'è la situazione di Dimarco in vista di Inter-Milan, gara che si giocherà domenica 22 settembre con calcio d'inizio alle ore 20.45?