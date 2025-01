Diffidati Juventus-Milan di Supercoppa Italiana, chi sono e cosa saltano in caso di squalifica: la finale o la prossima partita di campionato? Come funziona e il regolamento

I calciatori a rischio squalifica nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan sono tre: ma cosa rischiano di saltare?

La prima finalista della Supercoppa Italiana è stata definita: è l'Inter, che ha battuto per 2-0 l'Atalanta. E ora si attende la seconda: sarà una tra Juventus e Milan, di fronte questa sera sempre a partire dalle ore 20.00 nella seconda semifinale in terra saudita.

L'Inter avrà tutti gli elementi a disposizione nella finalissima di lunedì sera, perlomeno quelli portati da Inzaghi in Arabia: nel senso che il tecnico nerazzurro non dovrà fare i conti con assenze per squalifica nel Derby d'Italia contro la Juventus oppure in quello meneghino contro il Milan.

Discorso che potrebbe essere diverso per la squadra di Thiago Motta e per quella di Sergio Conceição: il rischio di non avere a disposizione uno o più giocatori squalificati ancora esiste e potrà essere scongiurato solo questa sera.

Ma chi sono i giocatori diffidati di Juventus e Milan? E come funziona con diffide e squalifiche tra Serie A e Supercoppa Italiana?