Diffidati Italia: chi rischia di saltare gli ottavi in caso di giallo contro la Croazia

Gli ammoniti dell'Italia sono a rischio ottavi, in caso di qualificazione degli azzurri al turno successivo del torneo.

Nella serata di lunedì 24 giugno, l'Italia di Spalletti chiude il girone B affrontando la Croazia nell'ultimo turno: in palio c'è la qualificazione al turno successivo degli Europei, ovvero gli ottavi di finale. Un match a rischio per i diffidati azzurri.

Come da regolamento, infatti, a Euro 2024 si viene squalificati dopo appena due gialli, mentre con il primo si è diffidati.

Per questo motivo in caso di ammonizione per i giocatori in precedenza già colpiti da cartellino, per loro non ci potranno essere gli eventuali ottavi di finale.