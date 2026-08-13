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zion-suzuki(C)Getty Images
Emanuele Tramacere

Dietrofront Suzuki, è sempre più lontano dalla Juventus: i bianconeri tornano su Vicario per la porta

Juventus
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Z. Suzuki
Calciomercato

L'arrivo del portiere giapponese era dato per sicuro dopo l'operazione Parma-PSG, ma sta sfumando. E ora la Juve torna a bussare alla porta del Tottenham.

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Sembrava davvero tutto fatto e tutto pronto per la chiusura finale di una telenovela iniziata ben prima della fine della stagione in casa Juventus. E invece la querelle del portiere da regalare a Luciano Spalletti nella serata di oggi si è clamorosamente riaperta.


L'affare con il Paris Saint Germain per il prestito secco di Zion Suzuki era quasi del tutto chiuso al punto che c'è chi ha parlato anche di visite mediche bloccate per lui. E invece in serata la situazione si è complicata costringendo il club bianconero a riaprire la caccia ad un nuovo numero uno.

  • COS'È SUCCESSO

    Come detto, i contatti positivi fra i due club si sono conclusi nella serata di ieri e la Juventus oggi aspettava soltanto il via libera definitivo. Cosa mancava? Che Suzuki accettasse il progetto finale che il club francese aveva in mente per lui dopo l'acquisto definitivo dal Parma, ma secondo quanto appreso e riportato da Romeo Agresti, direttore de Il Bianconero, quel via libera non è arrivato e l'affare non si è sbloccato.

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  • RIPARTE LA CACCIA

    La Juventus ha preso atto e, sebbene l'affare non sia sfumato del tutto, si è comunque rimessa in moto sul mercato per far ripartire nuovamente la caccia ad un estremo difensore da aggiungere alla rosa. Il profilo di Guglielmo Vicario torna in cima alla lista e ripartiranno i contatti con il Tottenham, ma il portiere italiano non è il preferito di Luciano Spalletti e di conseguenza potrebbero presto tornare di moda altri nomi come quelli di Risser del Lens o di Atubolu del Friburgo.

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