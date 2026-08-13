Dietrofront Suzuki, è sempre più lontano dalla Juventus: i bianconeri tornano su Vicario per la porta

Sembrava davvero tutto fatto e tutto pronto per la chiusura finale di una telenovela iniziata ben prima della fine della stagione in casa Juventus. E invece la querelle del portiere da regalare a Luciano Spalletti nella serata di oggi si è clamorosamente riaperta.





L'affare con il Paris Saint Germain per il prestito secco di Zion Suzuki era quasi del tutto chiuso al punto che c'è chi ha parlato anche di visite mediche bloccate per lui. E invece in serata la situazione si è complicata costringendo il club bianconero a riaprire la caccia ad un nuovo numero uno.