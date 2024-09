Dibu Martinez perde la testa: schiaffo al cameraman dopo la sconfitta dell'Argentina, possibile squalifica

Brutto gesto di Emiliano Martinez alla fine di Colombia-Argentina: il portiere ha dato uno schiaffo al cameraman. Cosa può succedere ora.

Partita da dimenticare per l'Argentina ma soprattutto per il suo portiere, Emiliano Martinez. Il "Dibu", come viene soprannominato, è stato protagonista di un gesto di rabbia al termine del match perso contro la Colombia per 2-1.

Il portiere dell'Aston Villa ha infatti colpito con uno schiaffo il cameraman che era entrato in campo al triplice fischio per svolgere il suo lavoro.

"Ho visto Dibu che salutava i portieri di riserva e mi sono avvicinato a lui, dal nulla mi ha schiaffeggiato. Mi ha fatto arrabbiare moltissimo", le parole del cameraman sull'accaduto.

Non è certo la prima volta che Dibu ha reazioni esagerate e adesso rischia anche una squalifica.