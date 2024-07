Di nuovo in Serie A dopo nove anni di Premier League: Angelo Ogbonna può tornare in Italia

Chiusa la lunghissima parentesi al West Ham, Angelo Ogbonna potrebbe tornare ad essere, a 36 anni, uno dei protagonisti della Serie A.

Una squadra in fase di costruzione, con un allenatore nuovo, un centravanti da poco arrivato, un centrocampo da ricostruire ed una difesa da completare.

Quella che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione sarà una Fiorentina molto diversa da quella della scorsa annata ed anche per questo motivo il club gigliato è tra quelli chiamati a svolgere un lavoro maggiore in sede di calciomercato.

Dopo aver accolto Kean e Pongracic, ma anche salutato elementi importanti come Duncan, Bonaventura, Castrovilli e Milenkovic (ai quali aggiungere Arthur, Maxime Lopez e Belotti che erano in prestito), gli uomini mercato viola devono ora accelerare per completare tutti i reparti.

Discorso che vale ovviamente anche per la difesa, visto che Palladino si affiderà ad una linea a tre e gli uomini al momento sono dunque contanti. Serve almeno un altro rinforzo e, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, tra i profili nel mirino c’è anche quello di Angelo Ogbonna.