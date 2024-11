Di Maria segna in rovesciata e fa tripletta, show dell'argentino con il Benfica: applausi a scena aperta

Benfica agli ottavi di Coppa di Portogallo trascinato da un Di Maria esaltante, in rete anche con una magica rovesciata nel primo tempo.

Angel di nome, Di Maria di cognome. La partita tra Benfica ed Estrela, che ha permesso alla squadra di Lisbona di approdare agli ottavi per sfidare lo Sporting Farense, si può riassumere citando semplicemente l'ex Juventus, autore della tripletta decisiva.

Un primo tempo devastante per il Fideo, per il quale i tifosi del Benfica hanno saltato di gioia e intonato cori a lungo, specialmente per la rete del raddoppio: una rovesciata spettacolare. Controllo, palleggio e rovesciata per Di Maria, che nel giro di un tempo ha chiuso il discorso qualificazione permettendo al Benfica di proseguire in una competizione per cui ha il record di trofei (26), ma che di fatto non vince dal 2017.

Vita facile per il Benfica, vittoriosa per 7-0 con le ultime reti dell'incontro arrivate dopo il cambio che ha visto Di Maria lasciare il campo. Dopo un'ovvia e meritata standing ovation da parte del pubblico di casa.