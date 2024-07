Di Maria minacciato con testa di maiale e proiettile: “Se torni in Argentina la prossima testa sarà quella di tua figlia”

L'ex Juve ha rivelato di aver ricevuto delle minacce che lo hanno costretto a rinunciare al ritorno al Rosario Central.

Una decisione a lungo non chiara. Ci ha pensato il diretto interessato a spiegare i motivi dietro la decisione di non fare rientro in patria.

In occasione dell’intervista rilasciata all’emittente Rosario3, Angel Di Maria ha spiegato le causa che lo hanno obbligato a non tornare in Argentina per vestire la maglia del Rosario Central.

Il ‘Fideo’, ex Real Madrid e Juventus e ora la Benfica, in Portogallo, ha rivelato di aver ricevuto minacce pesanti che riguardavano la figlia Pia.