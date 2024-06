Di Lorenzo in difficoltà anche per Italia-Spagna, ma Spalletti non cambia: confermato fino al 90'

Seconda prova deludente per il giocatore del Napoli: contro la Spagna la fascia destra è stata dominata da Nico Williams.

Grosso passo indietro per l'Italia di Spalletti nel secondo match di Euro 2024. Contro la Spagna, infatti, la squadra azzurra ha faticato a creare occasioni da rete, venendo dominata dalla Roja soprattutto nel primo tempo, nonostante una ripresa comunque in grande difficoltà.

Tra i giocatori maggiormente in difficoltà nel match contro la Spagna, il terzino destro di questa spedizione azzurra, ovvero Giovanni Di Lorenzo, fondamentale nel Napoli scudettato di Spalletti e imprescindibile del ct anche ad Euro 2024.

Così così nella partita vinta contro l'Albania, che aveva visto l'Italia conquistare i tre punti di misura e in rimonta, stavolta Di Lorenzo ha patito tantissimo sulla fascia, in apena davanti alla velocità e alle giocate di Nico Williams, imprendibile per tutta la partita del secondo turno.