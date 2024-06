Di Lorenzo gioca Italia-Croazia? Spalletti ha la sua idea già in mente: "Faccio sempre fatica, come un figlio"

Deludente nella sfida contro la Spagna, Di Lorenzo è in dubbio per il terzo e decisivo match dei gironi? La parola al ct.

Vittoriosa in rimonta nell'esordio contro l'Albania, l'Italia di Spalletti ha dovuto fare i conti con il pesante k.o contro la Spagna. Di misura in termini di risultato, il match contro la Roja ha però visto gli azzurri soffrire per tutta la durata dell'incontro, faticando a respingere gli attacchi avversari e allo stesso tempo creare importanti occasioni da rete.

Devastante sulla fascia, WIlliams ha trovato sulla propria corsia un Di Lorenzo decisamente sotto tono, tra i principali giocatori dell'Italia attaccati da media e tifosi. Sul web in tanti hanno chiesto un cambio da parte di Spalletti, dopo che questo ha deciso di tenere per 90 minuti in campo il suo ex giocatore ai tempi del Napoli.

Spalletti sembra però essere di un'altra idea, tanto che Di Lorenzo dovrebbe giocare da titolare imprescindibile anche Italia-Croazia.