Di Gregorio, Arthur e Milk non convocati dalla Juventus per l'amichevole con la Next Gen

La Juventus si prepara a giocare l'ultima amichevole pre-stagionale contro la Next Gen all'Allianz Stadium.
Torna tra i convocati Thuram, ma ci sono delle esclusioni significative da parte di Spalletti che ci danno indizi sul prossimo futuro.
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La Juventus si prepara a giocare l'ultima amichevole pre-stagionale contro la Next Gen all'Allianz Stadium.
Torna tra i convocati Thuram, ma ci sono delle esclusioni significative da parte di Spalletti che ci danno indizi sul prossimo futuro.
In attesa di annunciare Vicario, la Juve va avanti con Perin e tiene fuori Di Gregorio dal match in famiglia con la Next Gen.
Ufficialmente per una sindrome influenzale, ma le ragioni di mercato e il fatto che Di Gregorio sia ormai escluso dal progetto sono evidenti.
Stesso discorso vale per Arthur, mai preso seriamente in considerazione da Spalletti durante la pre-season e destinato a lasciare nuovamente la Juventus.
L'assenza di Ekhator per infortunio era risaputa, meno in realtà quella di Milik che è stato a sua volta lasciato a casa di Spalletti.
Per il polacco si tratta ancora di problemi di condizione e fisici, purtroppo la solita costante nonostante il bellissimo goal illusorio segnato contro il Palermo nell'ultima amichevole a Perth.
Tenuto fuori anche Nico Gonzalez, che ha fatto sapere chiaramente di non voler rimanere alla Juventus.
L'argentino vorrebbe tornare all'Atletico Madrid, ma il club spagnolo non ha ancora trovato un nuovo accordo con i bianconeri.
Di sicuro, a differenza per esempio di Douglas Luiz, sono pochissime le possibilità che Nico Gonzalez possa rientrare nel progetto Juve per la stagione 2026-2027.
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