Di Gregorio, Arthur e Milk non convocati dalla Juventus per l'amichevole con la Next Gen

In attesa di annunciare Vicario, la Juve va avanti con Perin e tiene fuori Di Gregorio dal match in famiglia con la Next Gen.

Ufficialmente per una sindrome influenzale, ma le ragioni di mercato e il fatto che Di Gregorio sia ormai escluso dal progetto sono evidenti.

Stesso discorso vale per Arthur, mai preso seriamente in considerazione da Spalletti durante la pre-season e destinato a lasciare nuovamente la Juventus.