Di Francesco può restare in Serie A: c’è lui in pole per una panchina

Reduce dalla retrocessione con il Frosinone, Eusebio Di Francesco sembra destinato a ripartire dalla massima serie.

Quella che si è da poco conclusa è stata, per Eusebio Di Francesco, una stagione estremamente amara.

Tornato in azione, dopo aver trascorso l’annata 2022-2023 senza allenare, per guidare il Frosinone in Serie A, dopo una buonissima prima parte di stagione ha visto la sua squadra calare nella seconda e retrocedere da terzultima nei minuti finali dell’ultimo turno del torneo.

Una retrocessione estremamente dolorosa, ma ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura in massima serie.