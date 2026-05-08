Deulofeu torna ad allenarsi con l'Udinese: non gioca da oltre 3 anni, le sue condizioni

Tutto è iniziato nel novembre 2022, quando con l’Udinese si è infortunato al ginocchio. Ma quello che sembrava “solo” un infortunio dal quale recuperare con pazienza e con i naturali tempi di recupero, si è invece rivelato un ostacolo molto più impervio.

Dopo l’intervento al quale si è sottoposto ci sono state alcune complicazioni che hanno peggiorato ulteriormemente la situazione. Da lì sono arrivati altri interventi, una lunghissima riabilitazione, un dolore costante e addirittura difficoltà a camminare normalmente in certi periodi.

Un intoppo che ha messo a serio repentaglio la sua carriera, ormai finita in standby dal gennaio del 2023.