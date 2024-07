Il dramma di Deulofeu dopo l'infortunio: "Ho perso quasi tutto"

Il fantasista spagnolo racconta il periodo buio dopo il suo infortunio: non gioca una partita ufficiale da un anno e mezzo.

22 gennaio 2023. E' passato di fatto un anno e mezzo dall'ultima volta in cui Gerard Deulofeu è sceso in campo in una partita ufficiale.

Poi il buio. Il fantasista spagnolo è rimasto vittima di un grave infortunio che ha seriamente messo a repentaglio la sua carriera.

Dopo aver lasciato l'Udinese, Deulofeu sta tornando a rivedere gradualmente la luce e a vivere una situazione di normalità. Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha voluto raccontare il suo personale dramma.