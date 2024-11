Deportivo Riestra, la squadra più pazza di tutte che gioca in Argentina: uno streamer in attacco, un tik-toker in porta

La storia della squadra più pazza di sempre che milita nella Serie A argentina, ha schierato uno streamer titolare in attacco.

di Davide Bernardi

Qualche giorno fa è diventata virale, anche in Italia, la storia di una squadra di Primera Division argentina, la loro Serie A, che faceva giocare titolare uno streamer. E letta così, onestamente si poteva pensare a titoli acchiappa click, invece no, è proprio andata così: una squadra di Serie A argentina ha, consapevolmente, senza nessuna emergenza in atto, fatto giocare un vero e proprio streamer titolare, in attacco.

Do qualche elemento per chi sentisse questa storia per la prima volta: la squadra è il Deportivo Riestra, una squadra neopromossa, di Buenos Aires. Era la 22esima giornata di campionato e la partita era contro il Velez, attualmente primo in classifica. Provate ad adattare queste coordinate all’Italia: il Como, neopromosso, con alle spalle una società forte, a cinque giornate dalla fine, ospita il Napoli primo, appaiata in classifica a inter e Juve. Ecco il Como decide che tra i titolari in attacco non parte Cutrone, ma parte FAVIJ.