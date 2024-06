Depay a zero, le difficoltà per Zirkzee e il nome nuovo Demirovic: le mosse del Milan per l'attacco

Il Milan valuta le mosse da attuare per rinforzare l'attacco: tentazione Depay e rallentamento per Zirkzee, il nome nuovo è Demirovic.

Grandi manovre in corso in casa Milan, dove il focus è puntato soprattutto sulle mosse atte a rafforzare il reparto d'attacco, ormai orfano di Olivier Giroud che proseguirà la sua carriera in Major League Soccer con la maglia del Los Angeles FC.

Furlani e Moncada continuano a valutare con attenzione i profili che potrebbero fare al caso del nuovo tecnico Fonseca: il sogno resta Zirkzee, mentre una pista più facilmente praticabile è quella che conduce a Depay.

Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', è emerso anche il nome di Ermedin Demirovic, attaccante bosniaco in forza all'Augsburg in Bundesliga.