Demme lascia il Napoli da svincolato: dopo cinque anni giocherà nella seconda serie tedesca

Il centrocampista tedesco torna in patria per giocare in quel di Berlino: è fatta per il trasferimento all'Hertha.

Antonio Conte non avrà modo di lavorare con Diego Demme nell'annata 2024/2025. Il centrocampista tedesco, tornerà in patria per giocare con l'Hertha Berlino, compagine con cui ha già sostenuto le visite mediche e da cui verrà annunciato nei prossimi giorni.

L'Hertha è retrocesso nella seconda serie tedesca nel 2023, e nell'ultima annata non è riuscita a tornare in Bundesliga. L'arrivo di Demme è uno dei colpi programmati per provare ad essere promossi e dimenticare così l'ultimo difficile biennio.

In scadenza di contratto con il Napoli il 30 giugno, Demme non ha rinnovato il proprio accordo con il team partenopeo e dopo cinque annate tornerà in Germania, stavolta in quella seconda serie dove ha già militato con il Padeborn e il Lipsia.